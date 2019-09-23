احباط تمرير 32696 وحدة خمر بمستغانم

تمكنت عناصر من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بمستغانم،من احباط محاولة تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بغرض ترويجها طريقة فير قانونية.

وقدرت كمية المحجوزات بـ 32 ألف و696 وحدة خمر من مختلف الانواع والأحجام.

العملية تمت استغلالا لمعلومات عن نشاط هذه العصابة الإجرامية الناشطة في ترويج الخمور بطريقة غير شرعية ودون حيازة رخصة.

ليتم خلال دوريات مراقبة توقيف مركبة تم الاشتباه بها على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بإقليم بلدية فرناكة كان على متنها شخصان.

اين تم ضبط بعد إخضاعها للتفتيش 7584 وحدة من المشروبات الكحولية، حيث وبعد اقتياد الموقوفين لمقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهما تم الإبلاغ عن باقي كميات الخمر

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مستودع بمنطقة اوريعة التابعة ببلدية مزغران

تم حجز 25 ألف و112 وحدة خمر بمجموع اجمالي قدر ب 32 الف و696

كان المتورطان في القضية بصدد ترويجها والمتاجرة بها.