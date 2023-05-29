احباط تهريب مستحضرات تجميل أجنبية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بالكرمة في وهران من وضع حد لنشاط جماعة أشرار متكونة من شخصين تمتهن تهريب السلع الأجنبية.

وتمت العملية خلال دورية لذات العناصر باقليم الاختصاص أين لفتت انتباههم سيارات محملة باكياس بلاستيكية من الحجم الكبير.

وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها تفتيشها دقيقا تم ضبط بداخلها سلعا أجنبية ليتم توقيف أصحابها واقتيادهم لمقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم.

وتم توقيف خلال العملية شخصين يبلغان من العمر 27 و34 سنة ينحدران من ولايتي وهران وسيدي بلعباس.

فيما تم حجز مستحضرات تجميل متمثلة في 2800 وحدة من مزيل روائح، 380 علبة شفرات حلاقة، 330 علبة منظف الوجه، 360 معجون أسنان.

بالإضافة إلى استرجاع سياراتين سياحيتين، مبلغ مالي قدره 115 مليونا وهواتف نقالة.