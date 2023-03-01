احباط تهريب 12890 قرص إكستازي وصاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وقد تم خلال العملية توفيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45سنة مسبوقين قضائيا ومن بينهم شخص محل أمرين بالقبض و أخر محل بحت وفقا لحكم قضائي.

فيما تم حجز 12890 قرص من نوع إكستازي وصاروخ (بريقابلين300ملغ)، مبلغ مالي من عائدات الترويج تقدر بـ 246 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات النفيسة من المعدن الأصفر، اسلحة محظورة،11 دراجة نارية فاخرة، مركبتين، قارب نزهة بطول 5.20سم مزود بمحرك 80 حصان،ة وجات سكي.