احباط تهريب 25 طنا من القمح اللين كان موجها كعلف للماشية بوهران

أحبط عناصر الدرك بوهران، محاولة تهريب كمية من القمح اللين تقدر بحوالي 25 طنا.

وقائع القضية تعود بعد أن تمكن عناصر الدرك الوطني بوهران، من توقيف شاحنة مقطورة من نوع” رونو” على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي عين الكرمة ووادي تليلات.

الشاحنة تعود لصاحبها المدعو “ح ف” كانت قادمة من قرية الحامول ببلدية الكرمة ومتجهة نحو ولاية معسكر.

حيث وبعد المراقبة والتفتيش تبين بأن الشاحنة محملة بكمية من مادة القمح اللين والتي تقدر حسب بعض المصادر بنحو 25 طنا.

حيث أن الكمية كان من المفترض أنها موجهة للاستهلاك البشري، ليتم تحويلها خارج الوجهة الحقيقية وتحويلها خارج الولاية من أجل التغذية الحيوانية.

وعلى إثر ذلك تم اقتياد سائقها لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.