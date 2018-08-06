احباط تهريب 351 قنطار من القمح اللين المدعم بوادي تيلات في وهران

العصابة كانت بصدد بيعه لخواص وموالين بولايتي البيض والنعامة

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث بوهران من حجز ما مقداره 351 قنطارا من مادة القمح اللين المستورد،كانت على متن شاحنة نصف مقطورة مستخرجة من ميناء وهران.

العملية التي باشرتها ذات العناصر تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إليهم تفيد بعمليات استخراج عديدة لكميات من القمح اللين المستورد من الخارج والمخصص للاستهلاك البشري من ميناء وهران باتجاه ولايات أخرى،

ليتم المباشرة في جملة من التحقيقات وعمليات الترصد والمراقبة بتتبع حركة دخول وخروج شاحنات القمح انطلاقا من ميناء وهران إلى وجهاتها الأخرى،

قامت أول أمس في حدود الساعة السابعة مساء من قبل الفرقة الإقليمية لوادي تيلات بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث ترصد شاحنة نصف مقطورة معبأة بما مقداره 351 قنطار من القمح اللين،

تم ركنها أمام إحدى المساكن بمنطقة وادي تليلات ليتم بعدها مباغتة صاحبها المدعو “ف.ب” وعقب تفتيش الشاحنة المعبأة بالقمح اللين الموجه للاستهلاك البشري وحجزها،

أفضت التحقيقات الأولية معه بعد تحويله إلى مقر الدرك أن مادة القمح اللين المدعم من الدولة كانت مستوردة من الخارج لإعادة بيعها للخواص ومربي المواشي بكل من ولايتي البيض والنعامة،

بغرض استعماله لغير وجهته الحقيقية أي كعلف للماشية باستعمال فواتير غير مطابقة للحمولة مع ممارسة تجارة دون سجل تجاري للتضليل على نشاطهم المشبوه،

ولازالت التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات القضية التي تعرف استفحالا كبيرا بتحويل القمح اللين المدعم من الدولة إلى ولايات أخرى معروفة بنشاط تربية المواشي.