احباط عملية تهريب 3 أطنان من الكوكايين بسواحل اسبانيا

اعترضت السلطات الإسبانية غواصة شمال غرب إسبانيا، حيث أحبطت عملية تهريب 3 أطنان من الكوكايين بقيمة 121 مليون دولار.

وحسب مصادر إعلامية تعتبر هذه أول رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات عبر المحيط الأطلسي في اتجاه أوروبا.

حيث تم تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة طولها حوالي 7.7 ألف كيلومتر.

وقالت الشرطة الإسبانية، إنه تم توقيف شخصين يحملان جنسية الإكوادور في بلدة كانجاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال.

كما أشارت إلى أنه يتم حاليا البحث عن إسباني يشتبه في تورطه في عملية التهريب