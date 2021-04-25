احباط مؤامرة خطيرة تهدف لتنفيذ تفجيرات وسط المسيرات الشعبية بتخطيط من الحركة الانفصالية MAK

اعترف العضو السابق في الحركة الانفصالية mak المدعو ح.نور الدين، عن وجود مخطط اجرامي خبيث لتنفيذ تفجيرات وأعمال اجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع اليوم الأحد، فقد اتضح من خلال الاعترافات التي أدلى بها المدعو ح. نور الدين، عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة.

ويأتي ذلك، كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، يضيف البيان.

وكشف البيان، عن تورط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية “MAK” في هذا المخطط ، والتي تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية.

ويـأتي هذا، استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس 2021، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وتتعلق تلك التحقيقات، بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية “MAK” متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.

بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وتم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة.

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد.