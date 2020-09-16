احباط محاولات إبحار سري لـ 92 “حراڤ” من بينهم منظمين بوهران

تمكن حرس السواحل للناحية الإقليمية الغربية بوهران، من احباط محاولة ابحار سري لـ 46 حراڤ، كانوا بصدد الإلتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الموقوفون كانوا على متن قوارب مجهزة بمحركات على بعد أميال من سواحل وهران، وكانوا موزعين على افواج تم ترصدهم من قبل حراس السواحل.

حراس السواحل كانوا في دوريات روتينية على طول الساحل الوهراني، قبل مطاردتهم وتوقيفهم ليتم تحويلهم إلى اليابسة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة للبث في قضيتهم.

وفي عمليات متفرقة تمكنت عناصر أمن وهران، من إجهاض محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 40 “حراڤ” آخرين من بينهم منظمين كانوا بصدد حوض رحلات ابحار سري، انطلاقا من شواطئ وهران للالتحاق بالسواحل الاسبانية حيث تم توقيفهم واسترجاع لوازم وعتاد يستعمل في الحرقة.