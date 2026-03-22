احباط محاولة إدخال أزيد من 10 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أيام عيد الفطر المبارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من منطقتي حاسي عاشور بأدرار وقنادسة ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، من إحباط محاولة إدخال 10 قنطار و49كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ” في إطار الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الشعبي على بارونات التهريب. وتجار المخدرات وفي سياق الجهود المتواصلة لتأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة بكل أنواعها. تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أيام عيد الفطر المبارك خلال عمليتين منفصلتين. بكل من منطقتي حاسي عاشور بأدرار وقنادسة ببشار بالناحية العسكرية الثالثة.من إحباط محاولة إدخال 10 قنطار و49كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب. وحجز مركبة 01 ودراجتين 02 ناريتين كانتا تستعملان في نقل هذه السموم”.

كما أكدت الوزارة أن هاتين العمليتين المنفذتين خلال يوم العيد تؤكد أن النوايا الخبيثة لهذه الجماعات الإجرامية. واستغلالها لمثل هذه المناسبات الاحتفالية لتنفيذ مخططاتها الدنيئة. لكنها لم تستوعب بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي بمثابة السّد المنيع. ضد كل من تسّول له نفسه المساس بأمن واستقرار بلادنا وكلهم حزم وعزم. على محاربة هؤلاء المجرمين في كل الظروف والأحوال.

