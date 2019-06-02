احباط محاولة تسويق قنطار ونصف لحوم بقر فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة سرية الطرقات التابعين لمجموعة الدرك بوهران من إحباط محاولة تسويق 150 كلغ لحوم بقر غير صالحة للاستهلاك.

وذلك على مستوى الطريق المحيطي الرابع في شطره الرابط بين بلديتي مسرغين وبئر الجير.

حيث تم توقيف شاحنة صغيرة من نوع كيا وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة التقنية الخاصة بالمركبة وتفتيشها تم ضبط على متنها 150 كلغ لحوم بقر فاسدة.

تبين أن صاحبها لا يملك السجل التجاري ولا شهادة الاعتماد الصحي الخاصة بالمركبة على اثرها تم اقتياد المعني إلى مقر سرية أمن الطرقات.

أين تم عرض البضاعة على الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية بوهران والذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك. .