احباط محاولة تمرير 1680 وحدة خمر من وهران إلى معسكر

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران من وضع حد لنشاط 3 متورطين في المتاجرة بالمشروبات الكحولية من دون رخصة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير شحنة معتبرة من المشروبات الكحولية من وهران باتجاه ولاية معسكر.

ليتم وضع نقاط مراقبة وغلق جميع المنافذ أسفرت عن توقيف سيارتين ضبطت على متنها بعد إخضاعها للتفتيش كمين معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1680 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام مع توقيف 3 اشخاص في العشرينيات من العمر ينحدرون من ولاية معسكر.