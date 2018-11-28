احباط محاولة تهريب قنطار من النحاس بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير من توقيف شخص.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من مادة النحاس معدة للتهريب الى المغرب.

العملية الناجحة التي نفذتها ذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من النحاس إلى بلد مجاور، اين تم وضع خطة معلوماتية أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم متلبسا بسرقة وجمع النحاس خلف اكمالية بحي الفلاليس بقرية بن داود .

1 اين تم حجز 100 كلغ من المادة بحي الفلاليس بقرية بن داود 1 اسفرت التحقيقات معه انه كان بصدد تهريبها الى المغرب.