احباط محاولة تهريب 12.5 كغ “كوكايين” وأكثر من 374 ألف “صاروخ”

أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي اقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، محاولة تهريب 12 كغ و500 غ من الكوكايين.

كما تم ضبط 374545 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ و18 طلقة حية خاصة بسلاح كلاشنيكوف. كانت محملة على متن مركبة من نوع “تويوتا هيليكس” في الصندوق الخلفي.

وتعكس هذه العملية المستوى العالي من اليقظة مما يعزز جهود الدولة في التصدي لكافة أشكال التهريب. خاصة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.