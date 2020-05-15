احباط محاولة مجموعتين مسلحتين الدخول في حرب عصابات فترة حظر التجول بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل 2 التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بجماعة اشرار مسلحين.

كانوا بصدد الإعداد للمشاجرة في الطريق العام والإخلال بالنظام العام ليلا وكسر حظر التجوال اين تم توقيف 10 أشخاص معحجز أسلحة بيضاء محظورة و3 مركبات.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة اشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا مدججين بالأسلحة البيضاء على مستوى حي سيدي الهواري.

وهذا من خلال تنفيذ مخطط اجرامي بالدخول في حرب العصابات مع اخرين من حي الدرب العتيق.

ليتم بعد خطة محكمة التنفيذ الميداني القاء القبض على 10 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 29 إلى 42 سنة.

وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة كانت مخبأة تحت المركبات المركونة بحديقة متمثلة في سلاحين أبيضين من الحجم الكبير من نوع بوشية، 3 أسلحة من نوع أوكابي وبندقية صيد بحري.