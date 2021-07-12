احباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 4 حراقة بالقالة في الطارف

نجحت، عناصر خفر السواحل للبحرية الوطنية بالقالة في ولاية الطارف، من احباط محاولة هجرة غير شرعية، وتوقيف 4 شبان حراقة، على متن قارب نزهة سريع، على بعد 10 اميال بحرية شمال القالة .

حيت تم تحويلهم على مقر البحرية اين تم اسعافهم الأولية و اتخاذ الاجراءات القانونية.

توقيف الحراقة الاربعة، جاء اثر دورية روتينية لقوات خفر السواحل للبحرية الوطنية بالقالة، أين لفت انتباه احد عناصرها لقارب سريع على متنه شبان في محاولة هجرة غير شرعية، استدعى الامر التدخل العاجل والسريع وكبح محاولة الهجرة غير الشرعية وتحويلهم على مقر البحرية.

اين تم تحرير محاضر سماع في حق الحراقة المنحدرين من ولايتي الطارف و سوق اهراس، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية، للنظر في التهم الموجهة اليهم و المتعلقة اساس في محاولة الهجرة غير الشرعية و اجتياز الحدود البحرية خلسة.