احتجاب الزهرة خلف الهلال نهارًا.. ظاهرة فلكية نادرة اليوم

يشهد السابع عشر من جوان 2026 ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في احتجاب كوكب الزهرة خلف الهلال الرفيع في وضح النهار. وهو ما يعرف في علم الفلك باسم “الاحتجاب” أو الإخفاء.

وتحدث هذه الظاهرة حين يمر القمر بمسار مباشر أمام كوكب الزهرة من منظور المراقب على سطح الأرض. فيحجبه تمامًا لفترة من الزمن قبل أن يظهر من الجانب الآخر. وما يجعل هذا الحدث استثنائيًا هو وقوعه خلال ساعات النهار، وهو أمر نادر الحدوث إذ يتطلب عادةً ظروفًا دقيقة لتوافق مسارات الجرمَين.

كوكب الزهرة هو أشد الكواكب لمعانًا في السماء، مما يجعله في أحيان كثيرة مرئيًا بالعين المجردة حتى في النهار في ظروف مناسبة. ويشكّل القمر الهلالي الرفيع صورة بصرية جميلة حين يقترن بالزهرة في السماء.

ينصح من يرغب في مشاهدة هذه الظاهرة بتوخّي الحذر الشديد وعدم توجيه أي أداة بصرية نحو الشمس مباشرة. إذ إن الشمس ستكون قريبة في السماء وقد يشكّل ذلك خطرا على البصر. ويمكن استخدام منظار يدوي أو تلسكوب صغير لتتبع الظاهرة بدقة أكبر مع الحرص الدائم على تجنّب النظر في اتجاه الشمس.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور