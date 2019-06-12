احتجاجات العمال والنقابيون بشعار “سيدي السعيد متواطئ مع أويحيى” !

نظم المئات، من العمال والنقابيون، وقفة احتجاجية،أمام مبنى المركزية النقابية،للمطالبة برحيل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.

وطالب العمال والنقابيون، برحيل سيدي السعيد وجميع من معه في الأمانة العامة.

وأضاف المحتجون، أن سيدي السعيد متواطئ مع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي يمثل، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا كمتهم.

وحسب النقابيون، فإن سيدي السعيد نهب كل حقوق العمال والمال العام، مطالبين العدالة بتطبيق القانون في حقه.

ورفض العمال والنقابيون المؤتمر الاستثنائي المزمع إجرائه بحجة أنه مفبرك –على حد قولهم-.