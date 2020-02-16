احتجاجات بعد الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية في عين الذهب بتيارت

تجمع صباح اليوم عدد كبير من سكان بلدية عين الذهب أمام مفر البلدية بعد الإعلان مباشرة عن قائمة السكنات الاجتماعية.

وقالت مصادر محلية أن أعداد كبيرة توافدت بعد أن أبلغوا عن إشهار القائمة التي شملت 310 مستفيدا.

حيث تجمعوا أمام المدخل الرئيسي وتمحورت مطالبهم،بين الغاء القائمة أو التحقيق فيها واعتبروا أن بعض المستفيدين،لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.

مصدر مطلع قال أن اللجنة الدائرية ضبطت القائمة وفق سلم الأولوية داعيا المعارضين على القائمة بتقديم طعونهم إلى لجنة الطعن الولائية التي يرأسها الوالي.

التي ندرس تظلمه مضيفا انه من الصعب إرضاء كافة المواطنين خاصة وأن طلبات الاستفادة من السكنات الاجتماعية تعد بالالاف وأصبح ملف توزيع السكنات بشكل هاجسا للسلطات المحلية ولا سيما المنتخبين.