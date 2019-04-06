احتجاجات جديدة للسترات الصفراء بفرنسا للسبت الـ21

تتواصل احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا، للاسبوع الـ21 على التوالي، في مسيرة مرخضة من قبل الشرطة، بساحة الجمهورية نحو لارش دو لا ديفانس.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اختارت السترات الصفراء، أن تكون مدينة روون، مركزا لتجمع كبير هذا السبت.

وسترتكز الشعارات هذا الأسبوع، على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل، حسب نداءات قياديي الحراك.

واندلعت مظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، في 17 نوفمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في البلاد.

وأخذت تزداد قوة هذه الاحتجاجات بسرعة، مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد

وفي الفترة الأخيرة، تقلصت أعداد المشاركين في مظاهرات “السترات الصفراء”، ولكنها بقيت تشكل مشاكل للسلطات الفرنسية.