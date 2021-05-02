احتجاجات حاشدة بفرنسا ومطالبة برفع الحجر الصحي و تحسين  الأوضاع

تظاهر الآلاف من الفرنسيين، أمس السبت في مسيرات حاشدة للمطالبة برفع الحجر الصحي وتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، تم على إثرها توقيف العشرات في العاصمة باريس وعدة مدن أخرى واستخدام الغاز المسيل للدموع.

وانظم أصحاب السترات الصفراء إلى النقابات العمالية. وتوقعت السلطات مشاركة نحو 100 الف شخص فيها بالاجمال.

وتخلل المظاهرات عناصر من جماعة “الكتلة السوداء” اليسارية المتطرفة، وحاولوا عرقلة تظاهرة لنقابات عمالية بالعاصمة الفرنسية، وجرى اعتقال 34 شخصا.

وحطم بعض المتظاهرين نوافذ مصارف وأضرموا النيران، كما ألقوا مفرقعات على الشرطة التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل اللاسعة.

وحمل المشاركون في المسيرات، لافتات تندد ببعض الإجراءات الاقتصادية.

وطالب المتظاهرون بإنهاء حظر التجول الليلي الساري لمكافحة فيروس كورونا ووقف برنامج إصلاحات البطالة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ جويلية القادم.