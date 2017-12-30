احتجاجات دورية بسبب مشكل اختيار التشكيلات النيابية في المسيلة

حسب ما أفادت به مصادر مطلعة اليوم السبت.
حجزت عناصر الشرطة القضائية باتنة لأمن الولاية 2086 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية،
حسب ما أكده بعد ظهر اليوم السبت رئيس…
في إطار النشاطات الجوارية، نظّم أمن دائرة بن مهيدي لولاية الطارف زيارة ميدانية لمؤسسة الطفولة المسعفة.
وتم ذلك من خلال هذه الزيارة،عرض بعض الأنشطة الترفيهية مع…
تمكن عناصر الجيش إثر كمين بمنطقة مشتة محسن بولاية جيجل، من القضاء على إرهابي
حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.
وأضاف ذات البيان،…
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