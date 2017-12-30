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احتجاجات دورية بسبب مشكل اختيار التشكيلات النيابية في المسيلة

أخبار الجزائر
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احتجاجات دورية بسبب مشكل اختيار التشكيلات النيابية في المسيلة
بقلم أمينة ج

تسبب مشكل اختيار التشكيلات النيابية داخل بعض المجالس البلدية في خلق احتجاجات دورية بولاية المسيلة

حسب ما أفادت به مصادر مطلعة اليوم السبت.

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