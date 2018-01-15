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احتجاجات طلبة المدارس العليا للأساتذة بوهران ومستغانم

أخبار الجزائر
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احتجاجات طلبة المدارس العليا للأساتذة بوهران ومستغانم
بقلم مراسلون

نظّم طلبة المدارس العليا للأساتذة بولايتي وهران ومستغانم مسيرات احتجاجية.

وطالب الطلبة المحتجين السّلطات بحقهم في التوظيف، وإكمال الدراسات العليا.

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