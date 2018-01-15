احتجاجات طلبة المدارس العليا للأساتذة بوهران ومستغانم

وطالب الطلبة المحتجين السّلطات بحقهم في التوظيف، وإكمال الدراسات العليا.
قال عثمان سعودي أحد الحراڤة الجزائريين،أن الجالية المتواجدة في الخارج،هم من أعطوا صورة كاذبة وخاطئة عن الحياة في المهجر للشباب.
وأضاف سعودي "أنا كانت لدي أحلام…
تدخلت عناصر الحماية المدنية بسطيف اليوم الإثنين في عملية انتشال بقرة من وسط الوحل من داخل خندق.
الخندق الواقع بواد بوسلام بحي شوف لكداد غرب مدينة…
نفّذت عصابة محترفة، تضم مسبوقين قضائيين،عمليّات سطو عديدة طالت مركبات المواطنين، بأحياء باب الوادي، بولوغين الحمامات، وشراقة بالعاصمة.
مستعملة العصابة سيارة فخمة، من نوع "أودي3" لأبعاء…
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