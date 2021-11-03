احتجاجات عارمة بالمغرب ضد غلاء الأسعار وجواز التلقيح

شهدت العديد من المدن المغربية الكبرى، احتجاجات عارمة شارك فيها الآلاف من المواطنين، ضد غلاء الأسعار، وفرض جواز التلقيح.

وغزى المحتجون الساحات الكبرى في وسط الدار البيضاء، والرباط، وفاس، وآكادير، وىسفي وطنجة، ومدن أخرى، منددين بغلاء الأسعار الذي أصبح يؤرق المواطنين.

كما رفض المحتجون، جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة المغربية الجديدة.

وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد نداءات من طرف عدد من الجمعيات التي أعلنت رفضها لهذا القرار، واعتبرته قرارا يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات.

ورفع المحتجون شعارات أخرى تندد بارتفاع الأسعار، حيث يشهد المغرب في الأسابيع الأخيرة زيادات صاروخية في أثمنة المواد الاستهلاكية والمحروقات.

وقد أرجعت الحكومة السبب إلى التهاب الأسعار، ارتفاعها على المستوى الدولي.

وتوقع متتبعون، أن يثير قرار فرض جواز التلقيح جدلا كبيرا في المغرب، خاصة أنه قيّد حرية المواطنين بشكل كبير.

وأصبح المواطنون مُجبرون على الادلاء بجواز التلقيح من أجل قضاء مصالحهم الادارية، والتنقل بين المدن.

ومن جهتها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضها لقرار فرض جواز التلقيح، باعتباره يحد من الحريات ويتعارض حتى مع مقتضيات الدستور المغربي.

كما رفض حزب الاشتراكي الموحد، الذي كان الحزب السياسي الأول في المغرب، هذا القرار.

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