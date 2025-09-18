احتجاجات فرنسا: الصيدليات مغلقة وشلل تام في المدارس

تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في فرنسا التي انطلقت، منذ صبيحة اليوم الخميس، بسبب إضراب النقابات.

و تسببت هذه المظاهرات والاحتجاجات بغلق حوالي 90 بالمائة من الصيدليات و خروجها عن الخدمة بسبب الإضراب.

كما تشهد توقف الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية بسبب دخول الأساتذة في إضراب.

في حين، تشهد فرنسا منذ الصبيحة، احتجاجات ومظاهرات عارمة، حيث خرج آلاف الفرنسيين للتظاهر في مختلف المدن الفرنسية. موازاة والإضراب الواسع الذي دعت إليه مختلف النقابات .

كما ستعرف العديد من القطاعات في فرنسا، شللا وتوقفا، بسبب دخول النقابات في إضراب شامل.

في حين، يتوقع أن يخرج ما بين 600 ألف و900 ألف متظاهرا اليوم للتنديد بسياسات الحكومة. والمطالبة بالعدالة الاقتصادية و الاجتماعية.

و نشرت من جهتها، السلطات الفرنسية أزيد من 80 ألف شرطيا مدعوما بوسائل لوجستية. و طائرات مسيرة وعربات مدرعة للسيطرة على المتظاهرين.

كما دعا محافظ شرطة باريس، أصحاب المحلات لإغلاقها تحسبا لأي انفلات أمني. في حين، تم اعتقال أكثر من 37 شخصا من المشاركين في المظاهرات لحد الان.

وتوقفت كل أغلب خطوط “الميترو” بباريس عن العمل بسبب الإضراب

ومن جهته، قال السكرتير العام للكونفدرالية العامة للعمال بفرنسا CGT روتايو يصب الزيت على النار بنشره لهذا الكم الهائل من قوات الأمن.