احتجاجات في باريس بعد وفاة رجل موريتاني في مركز للشرطة

خرج أكثر من ألف شخص في باريس أمس السبت للتظاهر، مطالبين بـ”العدالة”، بعد مرور أكثر من شهر على وفاة مواطن موريتاني في مركز للشرطة بالعاصمة الفرنسية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة نحو 1200 شخص وفق تقديرات الشرطة نقلا عن وسائل إعلام محلية. تتقدمهم لافتة كبيرة مكتوب عليها “العدالة والحقيقة من أجل الحسن ديارا الذي اغتالته الشرطة”.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بكشف ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين.

ونقلت مصادر صحفية عن موسى ديارا، ابن عم الضحية، قوله أثناء المظاهرة : “أردنا تنظيم هذه المظاهرة لتلقي تفسير من الشرطة التي قتلته بدم بارد. ولإحقاق العدالة”.

وتوفي الموريتاني البالغ من العمر 35 عاما ليلة 15-16 جانفي الماضي أثناء احتجازه لدى الشرطة. بعد اعتقاله خارج مكان إقامة العمال الذي كان يقيم فيه.

ويظهر مقطع فيديو، صوره أحد الجيران، شرطيين، أحدهما على ركبيته بينما يوجه لكمتين للضحية ديارا وهو ملقى على الأرض.

وبعد خمسة أيام من الحادث، أعلنت النيابة العامة بباريس فتح تحقيق قضائي حول قضية “عنف متعمد أدى إلى الموت على يد شخص مخول ممارسة السلطة العمومية”.