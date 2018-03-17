احتجاجات في باريس على عنف الشرطة إزاء المهاجرين

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احتجاجات في باريس على عنف الشرطة إزاء المهاجرين
بقلم خ.ص

شارك أكثر من ألفي شخص في حملة احتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس، ضد تعسف الشرطة إزاء المهاجرين.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الحملة نظمت بناء على دعوات من منظمات حقوق الإنسان وجمعيات تساند المهاجرين غير الشرعيين.

وقد عارض المتظاهرون الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ القانون، وأدانوا سياسة الهجرة التي تتبعها الحكومة في البلاد.

وهتف المتظاهرون بشعارات منها: “بلا عدالة-لا سلام” و”الشرطة في كل مكان، العدالة مفقودة في كل مكان”،

فيما رفع المحتجون لافتات كتب عليها “سنعطي إجابة شعبية ضد العنصرية من جانب الدولة، وضد عنف الشرطة وملاحقة المهاجرين”.

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