احتجاجات في “عين ببوش” بأم البواقي للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في وفاة “المير”

مواطنون ينظّمون وقفتين أمام مقرّي البلدية والولاية

شهد، أمس، مقر بلدية “عين ببوش” في ولاية أم البواقي، وقفة احتجاجية شنتها مجموعة كبيرة من السكان، ليتم عقب ذلك تحويلها إلى أمام مقر الولاية.

الوقفتان جاءتا للمطالبة بالتحقيق الجدي من طرف الجهات الأمنية والقضائية والإدارية، كل حسب اختصاصه، في قضية وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي وجد جثة هامدة وعليه آثار الحرق على مستوى الوجه والصدر، ووسط أجواء ساخنة ومحقونة، ودعا المعتصمون إلى معاقبة كل من له صلة عن قريب أو بعيد بهذه الحادثةو التي أثارت زوبعة كبيرة ولغطا إعلاميا كبيرا، كما أصدر أعضاء المجلس الشعبي البلدي بيانا يوضحون فيه وجهة نظرهم في قضية وفاة زميلهم، مؤكدين أن المجلس سيعلق كافة أشغاله إلى غاية الكشف عن كل تفاصيل التحقيق ومعاقبة من كانت لهم علاقة بهذه الحادثة التي حرّكت جميع الجهات على المستوى المحلي والوطني.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة وزارية حل أعضاؤها ببلدية “عين ببوش” للتحقيق في حيثيات الحادثة التي اهتز لها سكان الولاية، من بلدية “بئر الشهداء” إلى بلدية “البلالة”، قبل تحويل تفاصيل التقارير المرفوعة إلى السلطات العليا، التي على أساسها ستتخذ الإجراء القانوني الذي تراه مناسبا، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية التي أمرت بمباشرتها الجهات القضائية في مجلس قضاء أم البواقي.