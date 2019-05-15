احتجاجات كبيرة عقب توزيع قفة رمضان بالمسيلة

احتج المقصيون من قفة رمضان هذا العام بالمسيلة عقب الإعلان عن القائمة الإسمية للمستفيدين.

المحتجون قاموا بغلق مخرج مدينة المسيلة بالطريق الوطني الرابط بين المسيلة و برج بوعريريج .

منددين بسياسة الإقصاء و التهميش التي طالت العديد من العائلات المعوزة، والتي وجدت نفسها مقصية من الإستفادة من مبلغ 6000دج.

المواطنون أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي وزعت عبرها القفة من طرف القائمين عليها، خاصة المماطلات التي تسببت في تأخر الإعلان عنها، حتى اليوم التاسع من رمضان.

و هو التصرف الذي حسبهم زاد من احتقان المواطنين، ليتفاجأوا بقائمة لم تشمل أغلب العائلات المعوزة، والتي لديها الحق في الإستفادة .

ليلجأ المحتجون إلى غلق الطريق وطالبوا بلجنة تحقيق مستعجلة في ظروف توزيع القفة وتدخل الوالي للنظر في القضية.