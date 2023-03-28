احتجاجات مليونية.. قانون التقاعد الجديد يدخل فرنسا في نفق مظلم

لا تزال الإضرابات والتظاهرات والإحتجاجات مستمرة في فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، المتمثل في رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً بدلا من 62 حالياً

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين عارضوا قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.

حوالي مليونين شخص نزلوا إلى الشوارع اليوم الثلاثاء

يواصل الفرنسيون لليوم العاشر التظاهر في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً منهم على مشروع هذا القانون.

وقد بلغ عدد المشاركين في التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي اليوم الثلاثاء، حوالي مليونين في جميع أنحاء فرنسا، حسب ماكشفت عنه النقابات الفرنسية.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الفرنسية أن 750 ألفا فقط شاركوا في المظاهرات بينهم 93 ألفا في باريس.

كما شهد اليوم العاشر من التظاهرات أحداث عنف بين الشرطة ومئات المحتجّين، مما خلف وقوع إصابات واعتقال العديد.

اعتقال 55 شخصا في باريس اليوم

قامت مصالح الشرطة الفرنسية، باعتقال 55 شخصا اليوم الثلاثاء في باريس خلال الاحتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد.

وحسب وسائل إعلام فرتسية، فإن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز لتفريق محتجين اقتحموا متجرا وأضرموا النار في حاوية قمامة على هامش المسيرة التي شارك فيها عشرات الآلاف بالعاصمة الفرنسية.

التحدي الأصعب لماكرون خلال عهدته الثانية

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه التحدي الأصعب خلال ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في ماي الماضي.

وكان ماكرون قد ندد بشدة أعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات الخميس الماضي ضد رفع سن التقاعد في فرنسا، حيث قال في مؤتمر صحفي :” لن نرضخ للعنف.. أشجب العنف بأقصى درجات القوة.. سنواجه أعمال العنف التي تخللت التظاهرات بكل حزم.”

وعن القانون المتعلق بنظام التقاعد ، أشار الرئيس الفرنسي أنه تم إقراره بالطرق التشريعية.

زعيم حزب فرنسا: المظاهرات لن تتوقف حتى تتراجع الحكومة عن قرارها

قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون إن المظاهرات لن تتوقف حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

كما حذر زعيم حزب فرنسا الأبية الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الغضب يتصاعد وعليه أن يسمع للجماهير.

وشدد خلال مشاركته في المظاهرات اليوم على أن رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما ليس له شرعية برلمانية، وأن المظاهرات ستتواصل حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.