احتجاجات وأعمال عنف بسبب حرق نسخة من القرآن في السويد

قالت الشرطة السويدية إن أعمال شغب اندلعت يوم أمس الجمعة في مالمو جنوب البلاد، عقب تجمع المئات للإحتجاج على إحراق متطرفين يمينيين نسخة من القرآن الكريم في المدينة.

وكانت صحف محلية أفادت أن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم امس الجمعة من بينها قيام ثلاثة أشخاص بركل نسخة من القرآن الكريم فيما بينهم في ميدان عام.

وقد أعلنت السويد أمس الجمعة أن بالودان، المعروف باستفزازاته للمسلمين، ممنوع من دخول أراضيها لمدة عامين، لأنه يمثل “تهديدا للمصالح الأساسية للمجتمع”.

وكان من المقررا أن يتوجه هذا اليميني المتطرف امس الجمعة إلى مالمو، لتنظيم مظاهرة مناهضة للمسلمين، وكان قد دعا إلى حرق القرآن الكريم.