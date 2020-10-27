احتجاجا على تأخر ربطهم بالكهرباء..مواطنون يحتجزون 6 عمّال في “سونلغاز” بدائرة “ذراع الريش” في عنابة!

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدم وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، سكان حي 2000 مسكن عمومي إيجاري في المدينة الجديدة “ذراع الريش” بعنابة، على الاحتجاج بطريقة غريبة، بعدما أقدموا على احتجاز ستة عمال تابعين لمصالح “سونلغاز” ومنعهم من مغادرة موقع عملهم للمطالبة بإنهاء أشغال ربط جميع سكناتهم بشبكة الكهرباء.

وحسب السكان المحتجين الذين احتجزوا العمال، فإن أشغال ربط سكناتهم بشبكة الكهرباء، عرفت تأخرا كبيرا على مستوى الحي المذكور.

وكان العمال يقومون بأشغال الربط بالحي، قبل أن يقرروا مغادرة مكان عملهم، بعد انتهاء ساعات الدوام، غير أنهم تفاجأوا بالمحتجين يمنعونهم من مغادرة موقع عملهم، بعدما أحاطوا بالموقع ومنعوا سيارتي الخدمة وعلى متنها ستة عمال من المغادرة، إلى أن ينهوا كامل أشغال الربط لتشمل جميع السكنات.

وقد استدعت هذه الواقعة تدخل مصالح الدرك الوطني بشكل سريع، حيث دخل رجال الدرك في مفاوضات مع المحتجين بحضور رئيس فرع وكالة “سونلغاز” في “برحال”، الذي تنقل إلى مكان الاحتجاج، أين تم إقناع المحتجين بإخلاء سبيل العمال مع طمأنتهم ووعدهم بالنظر في الانشغال المطروح.

وقد حاولت “النهار” الاتصال بالمدير الولائي لـ”سونلغاز” لمعرفة أكثر تفاصيل حول الحادثة، غير أن هاتفه ظل يرن من دون رد.