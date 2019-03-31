احتجاج أزيد من 100 عون أمن بشركة “سولفات للأمونياك” مطالبين بالإدماج في وهران

تجمهر أكثر من 100 عون أمن، أمام مقر شركة “سولفات للأمونياك” ببطيوة في وهران، للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية المشروعة.

فيما أغلق الفوج التاني من العمال المحتجين المدخل الرئيسي للشركة على مستوى المنطقة الصناعية، استنكارا لاقصائهم من حق ادماجهم مناصبهم

مع المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل الشركة التي وصفوها بالمزرية.

وذكر المحتجون، أنهم راسلوا مفتشية العمل والجهات القضائية للنظر في انشغالهم بعد 11 سنة من الخدمة في الشركة المختلطة الجزائرية المصرية

مهددين برفع وتيرة الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في ظل تعنث الرئيس المدير العام الايطالي الجنسية المعين قبل سنتين

الذي رفض فتح أبواب الحوار معهم.