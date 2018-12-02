احتجاج الطاقم الطبي وعمال نقطة المناوبة الصحية في الوادي

أقدم الكادر الطبي وعمال نقطة المناوبة الصحية بالاستعجالات الخاصة بالأطفال بعاصمة الولاية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالوادي، المتواجدة بمستشفى بشير بن ناصر، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وحدة العلاج، مطالبين برفع الغبن عليهم وتحقيق جملة من المطالب.

وأبرز هذه المطالب، زيادة عدد العمال، كون القائمون عليها أصبحوا يعملون 192 ساعة في الشهر في الحجم الساعي العادي يصل فقط إلى 123 ساعة.

كما أكد المحتجون، أنهم يعملون في وضع بيئي جد متردي بسبب تدهور قنوات الصرف الصحي وانتشار الرائحة الكريهة في كل أرجاء وحدة العلاج ووصل الأمر إلى دخول المياه القذرة إليهم، ولا يستطيع لا الطبيب ولا الممرض وحتى المريض قضاء حاجته الفيسيولوجية داخل المراحيض التي تعود إلى الحقبة الإستعمارية.

وطالب المحتجون بتوفير الأمن كونهم عرضة إلى الاعتداءات خاصة في الليل إذ يقصدهم السكارى والمنحرفين ويصبح الفريق المناوب عرضة للاعتداء في أية لحظة، وتفتقر الوحدة إلى عمال النظافة ما جعل القاذورات والنفايات تشارك المرضى وتؤثر على صحتهم ما يجعل المريض الذي يقصد نقطة المناوبة من أجل العلاج يخرج ومعه أمراض أخرى.

وطالب المحتجون من العمال من أطباء وممرضين بتلبية جميع مطالبهم القانونية حتى يمكنهم تقديم خدمة حسنة للمواطن والمرضى .