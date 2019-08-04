احتجاج العشرات من المترشحين في مسابقة منصب مدير متوسطة بالوادي

أخبار الجزائر
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احتجاج العشرات من المترشحين في مسابقة منصب مدير متوسطة بالوادي
بقلم النهار أونلاين

احتج العشرات من المترشحين في مسابقة منصب مدير متوسطة لسنة 2019، والذين طالبوا الوصاية بإلغاء النتائج “غير العادلة”، والتي شابتها حسبهم عمليات تلاعب كبيرة جدا.

وأكد المحتجون أن من ضمن الناجحين لمنصب مدير متوسطة، أشخاص لم يحضروا الامتحانات ومسجلين في قوائم الغياب، ليتفاجؤوا بعد صدور النتائج أنهم من ضمن الناجحين.

وكشف المحتجون على وجود أسماء لهم علاقات مقربة بمسؤولي أمانة المراكز، حيث ظهر ذلك خلال الامتحانات، أين تدخل رؤساء أمانة المراكز في تقديم كل المساعدات لهم، ليجدونهم بعد ذلك من ضمن الناجحين.

وطالب المحتجون بإعادة تصحيح النتائج، وإيفاد لجنة وزارية لكشف فضائح التلاعب في نتائج المسابقة.

وأكدوا أن هذه التلاعبات ستؤثر سلبا على المشوار الدراسي، في حال تم تنصيب الناجحين في مناصبهم، إذ لا يعقل أن يسير مؤسسة تربوية أشخاص تم طعن في صحة نجاحهم.


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