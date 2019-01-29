 احتجاج العمال المهنيين لقطاع التربية لولاية الوادي 

أقدم العمال المهنيين، تحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الوادي.

رافعين شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، التي أصبحت صعبة للغاية ولا تكفي أجورهم التي يتلقونها حتى لمعيشة فرد واحد.

وجاء احتجاج هذه الفئة من العمال بعد اجتماع المجلس الولائي الاستثنائي للنقابة والذي تقرر فيه الدخول في إضراب لمدة يومين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الوادي.

قصد رفع جملة من المطالب أبرزها تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة عن طريق زيادة الأجور، وتثبيت العمال المتعاقدين بصفة نهائية خاصة وأنهم يعملون مثلهم مثل غيرهم من العمال الثابتين.

كما طالبوا بإعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالمنح والمردودية والعلاوات وكذلك استحداث ترقيات جديدة لهذه الأصناف من العمال المهنيين.