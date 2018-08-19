احتجاج بطالوا ورقلة أمام مقر الأمن الولائي

وجاء احتجاج الشباب، لعدم توفير مناصب الشغل.
قام اليوم الأحد مجموعة من الشباب البطالين بولاية ورقلة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأمن الولائي.
وجاء احتجاج الشباب، لعدم توفير مناصب الشغل.
شيعت اليوم الأحد، جنازة الطقل الذي لقي حتفه بعد انفجار لغم تقليدي بالبويرة .
وحضر مراسيم تشييع الجنازة أهل وأقارب الفقيد.
للإشارة، انفجر أمس السبت لغم تقليدي…
شعر سكان ولاية بجاية اليوم الأحد بهزة أرضية عنيفة.
الهزة التي ضربت شرق الولاية، بلغت شدتها 4.2 درجة على سلّم ريشتر، حدد موقعها ب 3.9 كم شمال…
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