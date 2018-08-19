عاجل

احتجاج بطالوا ورقلة أمام مقر الأمن الولائي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
احتجاج بطالوا ورقلة أمام مقر الأمن الولائي
بقلم إيمان ض

قام اليوم الأحد مجموعة من الشباب البطالين بولاية ورقلة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأمن الولائي.

وجاء احتجاج الشباب، لعدم توفير مناصب الشغل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital