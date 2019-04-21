احتجاج سكان بلدية عين الحجز بالبويرة للأسبوع الثاني على التوالي بسبب السكن

احتج اليوم سكان بلدية عين الحجر بالبويرة، وللأسبوع الثاني على التوالي بعد أن اقدم المحتجين بغلق البلدية ببناء جدار بالأجر ومن ثمة تلحيم الباب الحديدي للمدخل البلدية.

وجاءت هاته الوقفة بعد نشر قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي، التي طال انتضارها ليتفاجأ السكان بجملة من التلاعبات واقصاء العديد من مستحقي السكن خاصة فئة السكن الهش.

السكان رفضوا القائمة جملة وتفصيل وأبواب البلدية مغلقة منذ الأربعاء الماضي، مطالبين والي ولاية البويرة مصطفى ليماني بايفاد لجنة تحقيق لاعادة النظر في القائمة وطريقة توزيع السكنات.