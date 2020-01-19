احتجاج عمال ديوان الحبوب والبقول الجافة في معسكر

توقف اليوم الأحد، عمال الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بمعسكر، عن العمل احتجاجا منهم على رفضهم للمدير الجديد المنصب نهاية الأسبوع الماضي، بعد قرار توقيف المدير السابق و قد منع العمال دخول المدير الجديد إلى مقر الديوان.

وخلقت هذه الوقفة الاحتجاجية، اضطرابات على مستوى الديوان، مما دفع ببعض الفلاحين بالتوجه لمديرية المصالح الفلاحية، حيث رفعوا شكواهم للمسؤولين.

من جهتهم أوضح العمال المحتجين أن المدير الجديد، الذي قدم من ديوان الحبوب لولاية سعيدة، كان اطارا سابقا بديوان معسكر، لمدة أكثر من 10 سنوات، غير أنه لم يمارس مهامه بشكل ملائم و لا يليق بمنصب مدير على حد تصريحاتهم.

و قد تدخلت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الأمين العام لغرفة الفلاحة لمعسكر و إطارات من المديرية الجهوية لديوان الحبوب والبقول الجافة لوهران.

وطالب ممثل الغرفة دنا بوعلام بضرورة الاستقرار داخل لديوان، خاصة وأنه جاء تعيين المدير الجديد، في فترة موسم الحرث و بيع الحبوب للفلاحين، أين تم الإتفاق على ان يتم تعيين مدير بالنيابة من بين موظفي الديوان، مما شجع العمال المحتجين على توقيف احتجاجهم والالتحاق بمناصب عملهم.

يذكر أن المدير الموقوف بقرار المديرية العامة للديوان، جاء على اثر تحقيقات لمصالح الدرك على مستوى الديوان.