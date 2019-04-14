احتجاج مستخدمي هياكل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبرج بونعامة بسبب التعفن!

استجابت القاعدة العمالية لعيادة لرجام صبيحة اليوم الأحد، إلى نداء الفرع الولائي للنقابة الجزائرية للشبه الطبي المُعلن بإشعار سابق عن وقفة احتجاجية صادر بتاريخ 10 أفريل 2019 .

وفضح البلاغ مدى التعقد والفشل في تسيير التجهيزات العمومية للقطاع سواء قاعات العلاج التي باتت هياكلا لأعشاش الأشباح لا تصلح لمسايرة برامج الوزارة في مجال تمكين البسطاء من القرويين وسكان الارياف حقهم في خدمات الصحة الريفية او عيادات القطاع في المدن.

ودافع المحتجون خلال الوقفة عن قائمة مطالب منها الغاء العقوبات التعسفية ضد منتسبي الشبه الطبي، واعادة الاعتبار لوسائل العمل المهتلكة حتى لاتتحول إلى خطر إجباري على صحة المريض.

اصلاح جهاز الأشعة، توفير الأدوية، وايجاد مخرج وظيفي لمشكل النقص المسجل في التأطير كما هو الحال في مصلحة التوليد، وباقي الحقوق العمالية المسلوبة مثل العطل السنوية وغيرها.

ووضعت الصور المسربة اليوم، من داخل العيادة المتعددة الخدمات لرجام أصحاب الضمائر الحية من افراد أسرة المآزر البيضاء في الحرج لإرتفاع نسبة الإهمال داخل وسط العمل.

اعتبارا من عدم الالتزام بالمسؤولية الواقعة على رقبة الإدارة في حين لم تعد المجالس البلدية والولائية سوى ديكورا مدفوع الأجر لم يتمكن من تحدي المصدر الرئيسي لهذا العفن حالهم حال الجهاز التنفيذي للولاية.