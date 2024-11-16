احتجاز رهائن في مطعم بضواحي باريس!

احتجز صاحب مطعم رهائن في مطعمه الكائن بمدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية، بالقرب من العاصمة باريس.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية، إنّ صاحب مطعم في المدينة احتجز عدداً قليلا من الموظفين في مطعمه.

ومن جهتها، قالت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة “فرانس برس”، إن صاحب المطعم “متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين”.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري.

كما تم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان عملية الاحتجاز.

وأفادت صحيفة “لوفيغارو”، أن 3 أو 4 موظفين محتجزون كرهائن في المطعم، مشيرة إلى أنه لا يوجد زوار في المطعم.

وأكدت الشرطة الفرنسية في بيان مقتضب على منصة “X”، أن قوات الأمن والطوارئ متواجدة بالمكان.