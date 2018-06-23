 احتجاز 7 مشجعين أرجنتينيين تشاجروا مع كروات في مونديال روسيا

احتجزت الشرطة الروسية 7 مشجعين أرجنتينيين، أمس الجمعة، تشاجروا مع مشجعين كروات، عقب المواجهة التي جمعت المنتخبين الأرجنتيني والكرواتي سهرة الخميس.

وحسب الناطق الرسمي للجنة المنظمة، فإنه وفقا لمعلومات حصلوا عليها من قبل السلطات الأمنية في نيغي نوفغورود، فإنه تم احتجاز 7 مشجعين أرجنتينيين.

وأضاف أنه تم إحالة القضية إلى السلطات القضائية من أجل الحكم فيها طبقا للقانون المعمول به.

ويعود سبب احتجاز المشجعين إلى الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

والذي يظهر مجموعة من المشجعين حاملين أعلاما أرجنتينية وكرواتية يتشاجرون.

في المقابل عبّر الإتحاد الدولي لكرة القدم عن صدمته لما شاهده عبر الفيديو، كما أكد أنه يدين مثل هذه التصرفات.