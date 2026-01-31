احتراق سيارة داخل محطة الوقود بإليزي

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية اليزي، حادث نشوب حريق سيارة داخل محطة الوقود بوسط المدينة، ببلدية إليزي.

وأوضحت المصالح نفسها أنها تدخلت من أجل إخماد حريق سيارة داخل محطة الوقود بوسط المدينة، ببلدية و دائرة إليزي. مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي المحطة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

حيث تم تسخير لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

