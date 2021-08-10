احتراق شاحنة في تبسة يخلف خسائر مادية

تعرضت شاحنة ذات مقطورة، إلى الاحتراق، بمدخل قرية عين الفضة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 .الرابط بين تبسة وام البواقي

وخلف الحادث، احتراق بضاعة تتمثل في نظارات طية ولوازمها،كانت محملة على متن مقطورة الشاحنة.

وكانت البضاعة كانت في طريقها الى الجزائر العاصمة وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 9 ملايير سنتيم

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الفور وتمكنت من إخماد الحريق وفتح الطريق في وجه مستعمليه.

كما تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والتي فتحت تحقيقا في الحادث بأمر من وكيل الجمهورية.