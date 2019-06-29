احتراق شاحنة وسيارة في تيزي وزو

نشب حريق مهول ظهيرة اليوم في شاحنة لنقل البضائع كانت فارغة ومركبة من نوع هونداي على مستوى حي الإخواة بلحاج بوسط مدينة تيزي وزو بدون حدوث أية خسائر بشرية.

وقد حدث ذلك بعد أن انتبه صاحب الشاحنة إلى رائحة النيران المنبعثة من المحرك بسبب التماس في الكهرباء، فسارع من النزول منها راكنا إياها أمام مركبة أخرى، لتندلع النيران فيها أيضا لتتحولا إلى رماد بعد تقريبا نصف ساعة من الزمن.

و يذكر حسب مصادرنا بعين المكان، أن صاحب الشاحنة قد أخرجها من المرآب قبل وقت قصير من الحادث.

ضف أنه لم تكن بحوزته حتى مطفأة التي كانت بإمكانها أن تخفف الخسائر في مثل هذه الحالات أو حتى تجنب نشوب حريق كبير.

والتهما مركبتين في نفس الوقت، وقد خلّف هذا الحادث هلع وسط السكان وتجار المحلات التي يعج بها الحي، أين سارعوا لإبعاد مركباتهم من مكان الحريق.