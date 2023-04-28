احتراق محرك حافلة نادي بوقاعة لكرة القدم

عاش وفد فريق نادي رائد شباب بوقاعة، المنتمي إلى الجهوي الأول لقسنطينة، صبيحة اليوم الجمعة، حالة طوارئ بعدما شب حريق على مستوى محرك الحافلة، التي كانت تقل الفريق.

وكانت بعثة بوقاعة، متوجهة نحو سكيكدة، تحسبا لقمة الجولة الـ 29 من الجهوي الأول لقسنطينة، المرتقبة غدا السبت، أمام المضيف شباب منزل الأبطال، قبل أن تتوقف الرحلة فجأة بالطريق السريع، عقب نشوب حريق في المحرك.

وكشف الناطق الرسمي لرائد شباب بوقاعة، سليمان بلقيدوم. في تصريحات خص بها إذاعة سطيف الجهوية. بأن بعثة الفريق تتواجد في أحسن الظروف.

كما أوضح ذات المتحدث بأن النادي في طريقه إلى منزل الأبطال لمواجهة الفريق المحلي غدا السبت. وهذا على متن حافلة أخرى بعد وقوع حريق على مستوى المحرك الخاص بالحافلة الأولى.

مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار في صفوف أفراد البعثة.