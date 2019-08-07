احتراق منزلين وإجلاء قاطنيهم في مشتة قريقة بميلة

نشب حريق مهول في مشتة قريقة ببلدية الرواشد، ولاية ميلة، أدى إلى حد الساعة الى احتراق منزلين مع إجلاء ساكنيهم.

وقد أسدى والي ميلة، عمير محمد، تعليمات إلى جميع المسؤولين بضرورة الإسراع في تقديم يد المساعدة، خاصة رؤساء البلديات.

وطالب بتسخير ووضع تحت تصرف الحماية المدنية كل الوسائل المادية والبشرية الخاصة بإخماد الحريق خاصة شاحنات الصهاريج.

كما وجه نداء الى جميع المواطنين والمستثمرين والمقاولين، من أجل الإسراع في تقديم المساعدات للمتضررين من جراء هذا الحريق.

وقد أكدت خلية الاعلام والاتصال لولاية ميلة أنه لم تسجل أي خسائر بشرية لحد الآن.