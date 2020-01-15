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احتراق منزل في عمارة بالعاصمة

أخبار الجزائر
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احتراق منزل في عمارة بالعاصمة
بقلم أسماء.ع

 شب حريق مهول، اليوم الأربعاء، بأحد المنازل في عمارة في حي 1600 مسكن بالكاليتوس العاصمة.

وتتواجد الحماية المدنية، في عين المكان، للتدخل من أجل السيطرة على الحريق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=756620

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