احتراق منزل في عمارة بالعاصمة

وتتواجد الحماية المدنية، في عين المكان، للتدخل من أجل السيطرة على الحريق.
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شب حريق مهول، اليوم الأربعاء، بأحد المنازل في عمارة في حي 1600 مسكن بالكاليتوس العاصمة.
وتتواجد الحماية المدنية، في عين المكان، للتدخل من أجل السيطرة على…
أنهى والي قالمة، صبيحة أمس، مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهوارة جنوب شرق مدينة قالمة، وذلك وفقا لقوانين الجمهورية والمتعلقة بالتنظيم العام، إلى غاية…
توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى محلية خلال الصبيحة على المناطق الوسطى والشرقية.
وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق…
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