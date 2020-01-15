احتراق منزل في عمارة بالعاصمة

شب حريق مهول، اليوم الأربعاء، بأحد المنازل في عمارة في حي 1600 مسكن بالكاليتوس العاصمة.

وتتواجد الحماية المدنية، في عين المكان، للتدخل من أجل السيطرة على الحريق.