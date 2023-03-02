احتراق 11 حافلة إيتوزا وإضراب مفاجئ.. القضاء يفتح تحقيقا

أعلن مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، في بيان له عن فتح تحقيق في حادثة احتراق 11 حافلة إيتوزا والذي تزامن مع شن إضراب مفاجئ.

وأشار مجلس قضاء الجزائر في بيان له أنه تم تسجيل وقوع حريق. على مستوى حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري. ETUSA بالحراش صباح يوم 1 مارس 2023. وطال 11 حافلة تابعة للمؤسسة.

وتزامنت الواقعة مع شن عمال المؤسسة إضرابا والذي يستوجب التحري حول ملابسات الوقائع المتزامنة.

وقد انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتاريخ الحريق إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

ويجري التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال. للتحري حول نداء مجهول إلى الإضراب في مؤسسة ETUSA بالجزائر.

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