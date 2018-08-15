احتراق 1347 هكتار من الغطاء النباتي

سجّلت مصالح الحماية المدنية انخفاضا محسوسا في عدد الحرائق و المساحات المحروقة مقارنة بالسنة الفارطة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإنّ جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية سجّل في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى غاية 12 أوت 2018 .

إتلاف واحتراق 1347 هكتار من الغطاء النباتي 758 هكتار منها غابات،183 هكتار أدغال و406 هكتار حشائش.

أمّا فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية في نفس الفترة فقد تم تسجيل خسائر تتمثل في 3502 هكتار قمح .

و659 هكتار شعير،257601 حزمة تبن، 33631 شجرة مثمرة و كذا 3014 نخلة محروقة.

من جهتها، أرجعت مصالح الحماية الفضل في هذا التحسن الى تجنيد وسائل مادية وبشرية هامة منها 27 رتل متحرك لمكافحة حرائق الغابات الى جانب العمل الوقائي.