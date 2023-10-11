احتراق 35 محلا تجاريا في سكيكدة

كما افادت مصالح الحماية المدنية، أن الحريق شب بسوق به محلات تجارية فوضوية على مستوى شارع 01 نوفمبر بلدية و دائرة عزابة. و أسفرت النيران عن احتراق حوالي 35 محل تجاري بما يحتويه من ملابس و عطور و مواد التجميل و إنقاذ باقي المحلات.

في حين، أشارت الحماية، إلى أن التدخل السريع، مكن من اخماد الحريق كليا دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما لا تزال عملية الحراسة على مستوى السوق مستمرة.

و شهد الشهر الماضي، حادثة مماثلة، حيث نشب حريق مهول، بتاريخ 6 سبتمبر، في سوق باب الرحبة بمدينة البليدة.

و حسب مراسل النهار فإن الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر الأولى أتى على عشرات المحلات التجارية.

كما أفاد نفس المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بموقع الحريق. أين تمكن أفرادها من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وحسب المعطيات فإنه لم تسجل أية خسائر بشرية. قيما أشارت الحماية المدنية، إلى أن الحريق إلتهم 200 طاولة “شيفون” من أصل 800 طاولة. و تم إنقاذ 60 محلا و كذا السكنات المجاورة. مضيفا أنه تم إخماد كل الحريق نهائيا.